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НовостиПроисшествия29 ноября 2022 5:15

В Самарской области пенсионер ударил мужчину ножом в живот из-за ревности

Сначала он хотел просто поговорить, но передумал
Ирина СИНЕГУБОВА
Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред.

Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти 61-летний местный житель нанес 51-летнего мужчине ножевую рану в живот. Сообщение о госпитализации поступило из медицинского учреждения.

— В больнице тольяттинец рассказал, что между ним и сожителем его знакомой возник конфликт, пожилой мужчина ударил его в живот ножом и скрылся, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Как выяснилось, пенсионер приревновал свою сожительницу к мужчине. Сначала он хотел поговорить с ним, но потом разозлился и передумал. Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред.

Пожилой мужчина ранее не был судим. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Житель Тольятти заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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