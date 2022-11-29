В Самарской области пенсионер ударил мужчину ножом в живот из-за ревности

Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Тольятти 61-летний местный житель нанес 51-летнего мужчине ножевую рану в живот. Сообщение о госпитализации поступило из медицинского учреждения.
— В больнице тольяттинец рассказал, что между ним и сожителем его знакомой возник конфликт, пожилой мужчина ударил его в живот ножом и скрылся, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.
Как выяснилось, пенсионер приревновал свою сожительницу к мужчине. Сначала он хотел поговорить с ним, но потом разозлился и передумал. Экспертиза показала, что здоровью тольяттинца причинен тяжкий вред.
Пожилой мужчина ранее не был судим. В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Житель Тольятти заключен под стражу. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.
Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.
Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.