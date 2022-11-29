В Самарской области местные жители помогли полицейским поймать грабителей

Молодые люди помогли задержать преступника
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В городе Сызрани Самарской области местный жители обратились за помощью в полицию. Они рассказали, что два злоумышленника ограбили магазин одежды.
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, горожане проводили инвентаризацию и выявили недостачу. После этого сотрудники сетевого магазина проверили камеры и обнаружили, что грабители украли одежду. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемых. Один из мужчин ранее уже был судим за имущественные преступления.
Два 18-летних молодых человека среагировали на грабителей. Они заметили выбегающего мужчину из магазина и помогли полицейскому задержать злоумышленника. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Молодым помощникам выразили благодарность за активную гражданскую позицию.
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