В Самаре грузчик взял кредит и перевел мошенникам 2,5 млн рублей

Мошенники представились сотрудниками биржи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Самаре местный житель стал жертвой мошенников. Злоумышленники продолжают искать способы, чтобы обмануть горожан.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, аферисты написали потерпевшему в социальных сетях, они представились сотрудниками биржи и пообещали мужчине высокий доход. Предварительно злоумышленники сообщили о необходимости инвестиций в выгодные проекты.

Мужчина не долго думал и решился довериться незнакомцам. Он оформил кредит на сумму около 2 500 000 миллионов рублей. Средства он перевел преступникам, после чего последние перестали выходить на связь. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

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