В Тольятти 46-летний мужчина пострадал в результате пожара в квартире

На место происшествия выезжало 8 единиц техники и 27 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В понедельник, 28 ноября, в Центральном районе Тольятти произошел пожар. В доме № 31 на улице Ленина загорелась квартира.

— Сообщение дежурному поступило в 09:49. В квартире горела мебель и домашние вещи, площадь возгорания составила 12 квадратных метров, — сообщили в МЧС по Самарской области.

В результате пожара пострадал один человек – 46-летний мужчина. Из здания было эвакуировано восемь человек, специалисты спасли от огня четверых. Пожар локализировали в 10:11.

Ликвидировать возгорание удалось в 10:22. На место происшествия выезжало 8 единиц техники и 27 человек. Что послужило причиной пожара, на данный момент неизвестно. Ее предстоит установить специалистам.

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