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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:28

В Самарской области изъяли из оборота 103 поддельных купюры

Специалисты предоставили данные за третий квартал
Алена ПРОВКИНА
Мошенники пытаются расплатиться подделками

Мошенники пытаются расплатиться подделками

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители и специалисты смогли выявить 103 поддельных купюры в третьем квартале этого года. Большинство из них – номиналом в 5 тысяч рублей.

По данным Банка России, обнаружено 55 подделок в 5 тысяч рублей, 23 – номиналом в 200 рублей, 14 – номиналом в 1000 рублей. Помимо этого, из оборота изъяли три поддельных банкноты номиналом 2000 рублей, три – по 500 рублей и пять – по 100 рублей.

Специалисты отмечают, что все банкноты необходимо проверять на подлинность. У настоящих есть отличительные признаки, которые можно проверить без оборудования – водяной знак и защитная нить.

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