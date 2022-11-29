В Самарской области изъяли из оборота 103 поддельных купюры

Мошенники пытаются расплатиться подделками Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области правоохранители и специалисты смогли выявить 103 поддельных купюры в третьем квартале этого года. Большинство из них – номиналом в 5 тысяч рублей.

По данным Банка России, обнаружено 55 подделок в 5 тысяч рублей, 23 – номиналом в 200 рублей, 14 – номиналом в 1000 рублей. Помимо этого, из оборота изъяли три поддельных банкноты номиналом 2000 рублей, три – по 500 рублей и пять – по 100 рублей.

Специалисты отмечают, что все банкноты необходимо проверять на подлинность. У настоящих есть отличительные признаки, которые можно проверить без оборудования – водяной знак и защитная нить.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.