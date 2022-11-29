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НовостиОбщество29 ноября 2022 6:53

Самарские двигатели обеспечили успешный старт ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк

Носитель вместе с космическим аппаратом запустили в интересах Минобороны России
Илона МАЙСКАЯ
Силовые установки отработали штатно и без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

Силовые установки отработали штатно и без замечаний / Фото: ПАО "ОДК-Кузнецов"

В понедельник, 28 ноября 2022 года, воздушно-космические силы России провели пуск ракеты «Союз-2.1б» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Носитель стартовал в 18:17 по московскому времени. Все прошло штатно.

- Успешный старт ракеты «Союз-2.1б» обеспечили двигатели РД-107А/108А, установленные на I и II ступенях. Силовые установки, произведенные ПАО «ОДК-Кузнецов», отработали без замечаний, - сообщили в пресс-службе самарского предприятия.

Отметим, пуск ракеты-носителя среднего класса вместе с комическим аппаратом состоялся в интересах Министерства обороны России. Самарские двигатели помогли вывести КА на целевую орбиту в расчетное время.

Напомним, модификациями двигателей РД-107А/РД-108А оснащают все ракеты-носители типа Р-7, в том числе «Союзы», с 1958 года. Их статистическая надежность составляет более 99,9%.

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