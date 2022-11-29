В Самаре женщина пыталась спрятать автомобиль, необходимый для расследования уголовного дела

Судебные приставы смогли найти автомобиль Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница не захотела отдавать правоохранителям машину. Вещественное доказательство помогло при расследовании уголовного дела.

По информации ГУФССП России по Самарской области, в отделении приставов на исполнении находится исполнительное производство о конфискации машины «Mitsubishi». Автомобиль является вещественным доказательством, после расследования транспорт направят в доход государству. Владелица иномарки не согласилась на эти условия и спрятала машину.

Судебные приставы объявили автомобиль в розыск. Правоохранителям удалось найти внедорожник в поселке у города. Уже после машину направят сотрудникам службы в Росимущество.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.