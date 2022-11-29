ВТБ в Самаре нарастил кредитный портфель корпоративного бизнеса на 20%

Наибольший рост кредитного портфеля зафиксирован в сегменте крупного бизнеса. За отчетный период он увеличился на 21%, до 57 млрд рублей.

Портфель кредитов компаний среднего и малого бизнеса с начала года вырос на 17%, до 46 млрд рублей. Наибольшую долю в портфеле – 41% - занимают предприятия жилищного и коммерческого строительства. На агропромышленный комплекс приходится 14%. Лидером по приросту кредитного портфеля являются предприятия торговли – с января по сентябрь он увеличился почти вдвое. На 13% увеличился портфель компаний нефтегазовой отрасли.

Банк в Самарской области активно участвует в реализации программ государственной поддержки бизнеса. Сегодня на льготные программы приходится более трети кредитного портфеля СМБ. За девять месяцев 2022 года основной объем кредитных соглашений с бизнес-структурами Самарской области банк заключил именно в рамках программ господдержки, благодаря которым предприниматели могут привлекать доступное финансирование гораздо выгоднее, чем по рыночным ставкам. С начала года их объём составил почти 20 млрд рублей. Наиболее востребованными у бизнеса региона являются программы №629 Минстроя РФ (поддержка жилой стройки), №393 Минпромторга РФ (поддержка системообразующих предприятий отрасли), № 1528 и №375 Минсельхоза РФ (поддержка аграрного сектора).

В этом году появились новые продукты и сервисы для поддержки предпринимателей в новых экономических условиях. Это бизнес-карты «Мир», сервис приема оплаты по QR-кодам СБП в приложении ВТБ Бизнес Lite, бесплатная подписка на бизнес-сервисы «Юрист24», «Конструктор документов» и «Цифровая бухгалтерия».

«Мы постоянно совершенствуем свою продуктовую линейку для бизнеса, максимально адаптируя её под задачи клиентов. Ориентация на потребности предпринимателей и индивидуальный подход к решению их бизнес-задач позволяет нам строить долгосрочные и доверительные отношения, сохранять существующих клиентов и активно привлекать новых. За девять месяцев текущего года клиентская база СМБ выросла еще на 4,3 тысячи новых компаний, которые оказали нам доверие и выбрали ВТБ в качестве своего обслуживающего банка», – прокомментировал управляющий ВТБ в Самарской области Максим Папков.