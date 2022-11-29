Тарифы на проезд в межмуниципальном транспорте увеличат в Самарской области с 1 января 2023

Предельные тарифы на межмуниципальные перевозки утвердили на три года Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области может подорожать проезд в пригородном и межмуниципальном транспорте. Региональный департамент ценового и тарифного регулирования опубликовал приказ об утверждении новых предельных максимальных тарифов. Они начнут действовать с 1 января 2023 года.

В следующем году предельный уровень тарифа на перевозку пассажира за каждый километр пути в пригородном сообщении составит 2,47 рубля, а за одно место багажа – 0,37 рубля. В междугороднем сообщении – 2,66/0,4 рубля. В 2024 году будут действовать следующие тарифы: 2,59/0,39 рубля в пригородных автобусах и 2,79/0,42 рубля в межмуниципальных. В 2025-м – 2,69/0,4 и 2,9/0,44 рубля соответственно.

В настоящее время предельный максимальный уровень тарифа в пригородных автобусах составляет 2,33/0,35 рубля, а в междугородних маршрутах – 2,51/0,38 рубля.

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