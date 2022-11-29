В Самарской области злоумышленник убил трех косуль и бросил останки в овраг

Пожилого пенсионера задержали правоохранители Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ставропольском районе Самарской области сотрудники полиции задержали подозреваемого в незаконной охоте. Он убил трех косуль и бросил их останки в овраге.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции обратился местный житель. Он рассказал, что увидел на своем поле следы протекторов, последовал за ними и увидел в овраге останки трех косуль. Правоохранители и сотрудники профильного департамента сообщили, что причиненный ущерб охотничьим ресурсам составляет 120 тысяч рублей.

Полицейским удалось задержать пожилого охотника. Пенсионер рассказал, что охотился без лицензии, разделал туши, а мясо забрал домой. Размер штрафа составляет до 500 тысяч рублей.

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