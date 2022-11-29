В Самаре женщина за кражу телефона окажется в колонии

Женщина окажутся в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местная жительница обратилась за помощью в полицию. Она рассказала, что у нее из кармана украли телефон.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, злоумышленница в Промышленном районе нашла у остановки сотовый телефон. Она зашла в приложение, к которому привязана банковская карта, и попробовала перевести своей знакомой 1300 рублей. Уже после она обратилась к прохожему, чтобы тот помог ей обналичить деньги и перевела ему часть средств.

Женщина продала телефон. Правоохранители задержали подозреваемую, ее приговорили к 2 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

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