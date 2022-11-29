В Самаре водитель автомобиля Lada Granta сбил 17-летнюю девушку и довез ее до дома

Девушке в больнице назначили амбулаторное лечение. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вчера, в 19:50 в Промышленном районе Самары 45-летний водитель автомобиля Lada Granta сбил 17-летнюю девушку, которая шла вдоль тротуара.

— Мужчина ехал по улице Вольской в направлении ул. Краснодонской. ДТП произошло на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Поворачивая направо, автомобилист не уступил дорогу 17-летней девушке, которая переходила проезжую часть справа налево по ходу движения автомобиля, по линии тротуара.

Водитель оставил место ДТП и подвез сбитую несовершеннолетнюю до ее дома. В дальнейшем девушка самостоятельно обратилась в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.

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