Краткосрочные перекрытия трассы М-5 в Тольятти запланированы на 30 ноября и 1 декабря 2022

Временные перекрытия запланированы в период с 10:30 до 10:35 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителей Самарской области ждут кратковременные перекрытия трассы М-5 «Урал». Ограничения будут вводить на 974 км дороги в Тольятти в среду, 30 ноября, и в четверг, 1 декабря 2022 года.

- Перекрытия движения запланированы в период с 10:30 до 10:35. Ограничения введут на время реконструкции пролета высоковольтных ЛЭП в месте пересечения с трассой М-5, - сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и быть внимательнее при планировании поездок в предстоящие два дня.

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