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НовостиОбщество29 ноября 2022 8:31

В Самаре рассказали, как потратить меньше в продуктовых магазинах

В областной столице провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
Жителям рассказали, где выгоднее купить продукты

Жителям рассказали, где выгоднее купить продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские специалисты рассказали, как потратить меньше в продовольственных магазинах. В областной столице провели мониторинг минимальных цен.

По информации городской администрации на 29 ноября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 400 рублей/килограмм на «Безымянском рынке» в Промышленном районе. Капусту белокочанную за 15,69 рублей/килограмм в «Ленте» Железнодорожного района. Картофель за 19 рублей/килограмм в «Магните» в Куйбышевском района. Молоко за 39,44 рублей/литр в «Перекрестке» Красноглинского района.

Все подробности указаны на сайте мэрии. Подобные проверки помогают отслеживаться динамику цен.

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