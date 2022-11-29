В Самаре начали устанавливать новогоднюю елку в парке Победы

Специалисты установили конструкцию в парке. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты приступили к установке конструкции для новогодней елки в парке Победы. Городской блогер Евгений Щекин поделился кадрами в социальных сетях.

В городе уже приступили к подготовке к новогодним праздникам. На многих улицах уже начал появляться декор. Судя по опубликованным кадрам, в паке Победы появился каркас, в который будут устанавливать хвойные ветки. Предпраздничные работы идут во многих районах областной столицы.

Напомним, горожане также поделились фото установки елки на улице Ленинградской. Местные жители уже фотографируются у зеленой красавицы.

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