ТОАЗ поздравил сотрудниц с Днем матери

Сотрудницам-мамам вручили подарки и букеты цветов / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Администрация и профсоюз Тольяттиазота поздравили с Днем матери сотрудниц завода – многодетных матерей. Особое внимание уделили работницам, которые воспитывают четверых детей. Таких на предприятии оказалось девять. Им вручили в честь праздника подарки и букеты цветов.

Профсоюз ТОАЗа также поздравил мам с тремя и более детьми. Денежные подарки получили более 70 женщин, которые являются членами организации.

– Женщины-матери – настоящие героини. На их плечах лежит большая роль в воспитании подрастающего поколения и создания микроклимата в семье. От всей души поздравляю наших сотрудниц-мам с праздником! – сказал председатель профсоюза ПАО «ТОАЗ» Дмитрий Назин.

По словам заместителя гендиректора по управлению персоналом предприятия Сергея Гулькина, Тольяттиазот всегда поддерживает сотрудников с детьми. Есть коллективный договор предприятия, который включает более 60 льгот и гарантий. В нем предусмотрены льготы на поддержку материнства. Среди них: выплаты за рождение ребенка и материальная помощь многодетным семьям.

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