В Самаре водитель автомобиля Lada Vesta сбил пенсионерку рядом с трамвайными путями

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В понедельник, 28 ноября, в 05:42 в Кировском районе Самары 33-летний водитель автомобиля Lada Vesta сбил пожилую женщину.

— Мужчина ехал по улице Победы в направлении улицы Металлистов. ДТП произошло напротив дома № 143, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Там 68-летняя женщина находилась на проезжей части рядом с трамвайными путями. Переходить дорогу пенсионерка не планировала. Пострадавшую женщину госпитализировали с травмами в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Всего 28 ноября на территории Самарской области произошло пять ДТП, а полицейские выявили 727 нарушений правил дорожного движения.

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