Общественный центр и офис Сбера в Самаре победили в национальной премии Green Office Awards 2022

Первый в России общественный центр и прилегающий к нему офис в Самаре победили в главной номинации «Лучший зелёный офис» и двух специальных номинациях «Лучший экологический дизайн и проектные решения офиса/здания» и «Лучший офис/здание по сохранению здоровья сотрудников».

Станислав Кузнецов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Внедрение современных зелёных технологий в офисах банка — значимый аспект нашей ESG-политики. Офисы, отвечающие экостандартам, безопасны и наиболее комфортны как для наших клиентов, так и для сотрудников. Отмечу, что общественный центр и прилегающий к нему офис в Самаре этим летом получили золотой сертификат соответствия российским экостандартам. Новая победа подтверждает, что забота о клиентах и создание для них максимально комфортных условий — для нас постоянный приоритет».

Премия Green Office Awards отбирает лучшие объекты офисной недвижимости в сферах энерго- и водоэффективности, экологического дизайна, сохранения здоровья сотрудников, экологически ответственных систем закупок и других сферах по российской системе оценки для экологичных офисных объектов СДС «Зелёный офис. Ecogreenoffice» № РОСС RU.З1963.04ЗОФ0 совокупно с оценками жюри. Конкурсантов премии оценивали ведущие эксперты из России и других стран в сфере ESG и зелёного строительства, среди которых Наталья Ушакова (Российское экологическое общество, РЭО), Екатерина Кузнецова (Green Office Club/GBCG), Гай Имз (Совет по экологическому строительству, RuGBC Россия), Франсуа Нонненмашер (ООО «Коллиерз Интернешнл») и многие другие.