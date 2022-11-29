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НовостиОбщество29 ноября 2022 10:02

Самарцы показали «застывшую» дорогу на Московском шоссе

Горожане пожаловались на каток у подъезда
Алена ПРОВКИНА
Дорожный участок покрыт льдом. Фото: "Подслушано Самара"

Дорожный участок покрыт льдом. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре с наступлением холодов увеличилось количество жалоб на дорожные участки. Жители областной столицы поделились кадрами «застывшей» дороги.

Во дворе горожане с трудом передвигаются по дороге. В результате перепадов температур на участке появилась наледь, которую не расчищают продолжительное время. Автор поста отмечает, что даже на автомобиле бывает трудно проехать.

В комментариях пользователи поддержали жильцов и посоветовали выйти на субботник, если никакие меры не помогают. Напомним, самарцы также рассказали о состоянии переулка Малярный. Из-за разбитых дорог застревают даже автобусы.

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