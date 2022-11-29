Самарский блогер показал строительство нового бассейна в Куйбышевском районе

На участке предстоит проделать еще много работы. Фото: скриншот видео

Самарский городской блогер Евгений Щекин показал на видео строительство бассейна в Куйбышевском районе. Здание будет двухэтажным.

Спортивный объект возводят на пересечении улиц Калининградской и Фасадной. Новый бассейн появится рядом со стадионом «Нефтяник». К строительству приступили еще в прошлом году. На данный момент на площадке уже возвели два этажа. Работы продолжаются.

На первом этаже разместят бассейн, длина которого достигнет 25 метров. Его планируют разделить на 6 дорожек. На втором этаже обустроят гимнастические и тренажерные залы. Ранее сдать объект в эксплуатацию планировали в 2022 году.

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