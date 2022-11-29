В губернской думе рассмотрели поправки в бюджет Самарской области на 2023-2025 годы

К финансовой части проекта поступило 134 поправки. Фото: Самарская губернская дума

Во вторник, 28 ноября 2022 года, состоялось расширенное заседание комитета Самарской губернской думы по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике. Парламентарии рассмотрели поправки в региональный бюджет на 2023-2025 годы. К финансовой части проекта поступило 134 поправки, к текстовой - 12. Общая сумма корректировок на три года составила порядка 160 млрд. рублей.

– Значительная доля финансирования направлена на сферы здравоохранения, образования, физической культуры и спорта, культуры, социальной политики. Уже к первому чтению проекта они составили 60% от общего объема расходов, – рассказали в Самарской губернской думе.

По итогам заседания проект областного закона был рекомендован к принятию во втором чтении.

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