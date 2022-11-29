Какие финансовые продукты оказались востребованными в 2022 году

специалисты билайн бизнес с помощью собственного сервиса маркетинговых исследований «Мобильные опросы» определили список востребованных финансовых продуктов.*Опрос длился с октября по ноябрь 2022 г., среди 2,7 тысяч абонентов билайн - мужчин и женщин в возрасте от 18 до 60 лет**, проживающих в городах с населением свыше 100 тысяч человек***.

В рамках инициативного исследования «Банковский мониторинг» респондентов спросили об использовании финансовых продуктов в настоящее время, а также о намерении начать или завершить пользование в ближайшие полгода, до марта 2023 года.

Лидером рейтинга финансовых продуктов остается зарплатная карта, что является хорошим показателем для общей экономики страны. В ближайшие полгода 26% опрошенных планируют выпустить новую зарплатную карту. Жители Сибирского федерального округа значительно чаще пользуются зарплатной картой-78%, чем жители РФ в целом, наименьшая доля зарплатных карт в Северо-Кавказском федеральном округе - 59%.

На втором месте по востребованности находится дебетовая карта – 67% респондентов уже пользуются данным финансовым продуктом и 25% планируют открыть новую дебетовую карту в следующие полгода.

Доля пользователей кредитными картами остается неизменной – около 40%, как весной 2022 и прошлой осенью. Только у 17% респондентов в планах получить новую кредитную карту в ближайшие 6 месяцев. Отказаться же от кредитной карты планируют 20% опрошенных.

Продолжают набирать популярность вклады: прошлой осенью 2021 продуктом пользовались 20% респондентов, при этом весной 2022, благодаря благоприятным условиям по вкладам, доля выросла до 32% и к осени 2022 достигла 39%. Наиболее часто вкладами пользуется возрастная категория 45–60 лет – 44%, тогда как в группе 18–34 лет услугой пользуются 34%. 23% опрошенных россиян планируют открыть новый вклад в ближайшие полгода, при этом 9% намереваются закрыть вклад в этот период.

Интерес к продукту потребительский кредит чуть спадает и составляет долю среди населения РФ этой осенью - 23%, гендерно-возрастных отличий в пользовании продуктом опрос не выявил. В Южном федеральном округе потребительский кредит берут чаще, чем в других регионах РФ. Схожая тенденция и в намерении воспользоваться потребительским кредитом в следующие 6 месяцев - в целом по РФ – 12%, в ЮФО – 18%.

Доля ипотечных кредитов не изменилась по сравнению с весной 2022 года: 15% опрошенных пользуются данным продуктом, в возрастной группе 35–44 лет – 20%. Еще 9% респондентов планируют оформить ипотеку до весны 2023, а 3% планируют закрыть.

Инвестиционные продукты банков вызывают наименьший интерес у пользователей, при этом следует отметить растущий тренд: осенью 2021 только 8% респондентов отмечали пользование продуктом, весной 2022 – уже 12%. Мужчины значимо чаще женщин пользуются инвестиционными продуктами. Кроме того, 9% россиян намерены начать использовать инвестиционные продукты в ближайшие 6 месяцев, в то время как 4% планируют отказаться.

Сервис маркетинговых исследований "Мобильные опросы" проводит опрос «Банковский мониторинг» среди пользователей услуг связи билайн в России1 два раза в год в периоды, когда гендерные праздники и сезонность имеют наименьшее влияние на поведение населения- весной и осенью. Данное трекинговое исследование позволяет определить изменения в поведении потребителей под влиянием внешних экономических факторов, либо вследствие изменений деятельности финансовых предприятий.

* Оказание услуг осуществляется при наличии согласия абонента на обработку данных в целях проведения маркетингового исследования.

** Для анализа используется предсказательная математическая модель, основанная на совокупности заданных параметров таргетинга.

*** В рамках оказания услуги сведения о местонахождении пользователей не передаются и анализ осуществляется при условии наличия согласия на обработку данных.

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