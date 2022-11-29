В Самарской области прокуратура требует от правительства утвердить границы исторического поселения

По словам депутата, за три года необходимые документы так и не утвердили.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Прокуратура Самарской области потребовала от правительства региона утвердить охранную документацию исторического поселения областного центра. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
— Документы лежат без движения на столе у председателя правительства Виктора Кудряшова ещё с лета. А тем временем чиновники, вопреки своим декларациям о сохранении старого города, способствуют строительству уродливых высоток, — написал Александр Хинштейн.
По словам народного избранника, решение о придании статуса исторического поселения старой Самаре было принято властями ещё в 2019 году. При этом за три года необходимые документы так и не утвердили.
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