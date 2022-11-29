Самарцы выберут финалистов областного этапа премии «Бизнес-успех»

Победитель будет определен 1 декабря 2022 года. Фото: министерство экономического развития Самарской области

В Самарской области стартовало онлайн-голосование за финалистов регионального этапа премии «Бизнес-успех». Его организатором выступает министерство экономического развития региона.

– Премия «Бизнес-Успех» позволит нам отметить самых активных предпринимателей, которые работают на благо родного региона и в дальнейшем смогут достойно представить Самарскую область на федеральном уровне, – рассказал министр экономического развития Дмитрий Богданов.

Жители Самарской области могут выбрать финалистов в номинации «Народный предприниматель». Отдать свой голос можно отправив смс с уникальным для каждого участника текстом на короткий номер. Ознакомиться с предпринимателями-участниками и их достижениями можно по ссылке.

Победители областного этапа будут определены 1 декабря на стартовом дне регионального форума «Мой бизнес 63. Время новых решений».

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