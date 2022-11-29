Момент ДТП с перевертышем в Кошелев-Парке попал на видео

Авария обошлась для водителя "Гранты" без серьезных травм / Фото: Самара № 1

Стали известны подробности ДТП с перевертышем в Кошелев-Парке под Самарой. Момент аварии, которая произошла утром 28 ноября 2022 года, попал на видео.

Судя по кадрам, водитель отечественной легковушки изначально двигался по второстепенной дороге. Затем он повернул направо – на главную. Проехал несколько метров, и что-то пошло не так. Машина резко изменила траекторию движения и протаранила металлические ограждения. Автомобиль оказался на тротуаре и перевернулся на крышу. К счастью, пешеходов в тот момент там не было. Очевидцы, увидев ДТП, сразу же бросились водителю на помощь.

Как сообщили в ГУ МВД по Самарской области, авария произошла около 8 часов утра 28 ноября 2022 года на улице Дмитрия Козлова. По предварительным данным полицейских, водитель «Гранты» не справился с управлением. Обошлось без серьезных травм. В настоящее время правоохранители проводят по факту происшествия проверку.

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