Окончание реставрации и открытие Дома Маштакова запланировано на декабрь

Дом Маштакова хотят передать в городскую собственность. Фото: пресс-служба Александра Хинштейна

В декабре 2022 года должны завершиться все реставрационные работы в Доме Маштакова. Как сообщает пресс-служба депутата Госдумы Александра Хинштейна, торжественное открытие запланировано на конец года.

На данный момент готовность здания составляет 99%. Объект культурного наследия реконструируют по проекту самарского архитектора Дмитрия Храмова. На первом этаже памятника деревянного зодчества начала ХХ века расположится арт-купеческая чайная, а на втором будет музей и экспозиционное пространство.

Дом Маштакова хотят передать в городскую собственность. По словам Александра Хинштейна, сейчас этот вопрос прорабатывается с муниципалитетом. Общая стоимость проекта составила около 60 миллионов рублей. На создание музея из президентского фонда пошло 19,5 миллионов рублей, а на реставрацию выделили остальные средства из областного и городского бюджетов.

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