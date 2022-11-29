В Самаре рассказали, сколько может зарабатывать заведующий торговым отделом в fashion-ритейле

Жителям рассказали, сколько зарабатывают заведующие отделом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителям Самары рассказали, сколько может получать заведующий торговым отделом в fashion-ритейле. Аналитики предоставили данные о средней заработной платы.

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум сотрудника в Москве достигает 150 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 130 тысяч рублей, в Екатеринбурге, Новосибирске и Красноярске – 100 тысяч рублей. В Самаре средняя заработная плата составит 40 тысяч рублей.

От 25 до 30 тысяч рублей могут заплатить сотрудникам со средним профессиональным образованием, знанием законов и правил торговли. От 30 до 33 тысяч рублей тем, кто имеет опыт работы в сфере продаж. От 33 до 45 – заведующим с опытом руководителя от 1 года.

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