В Самаре первый месяц зимы принесет с собой сильные магнитные бури

Жители могут столкнуться с ухудшением самочувствия Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре вновь ожидается сильная магнитная буря. Она накроет областной центр 1 декабря 2022 года.

По информации специалистов my-calend, ближайшая магнитная буря ожидается в декабре. Ее сила составит 4 балла. В этот день метеочувствительные горожане могут почувствовать незначительное ухудшение самочувствия, головную боль и слабость. Самарцы также могут столкнуться со снижением работоспособности и сонливостью.

Напомним, в конце ноября в Самарской области ожидается понижение температуры. Морозы ударят до -20 градусов 29 ноября 2022 года.

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