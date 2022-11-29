Дмитрий Азаров поблагодарил депутатов и членов кабмина за работу над бюджетом

Губернатор принял участие в заседании парламента Самарской области / Фото: Юлия Рубцова

Во вторник, 29 ноября 2022 года, Самарская губернская дума во втором чтении приняла бюджет региона на 2023-2025 годы. В заседании областного парламента принял участие губернатор Дмитрий Азаров. Он поблагодарил депутатов и членов кабмина за проделанную работу.

Ранее профильный комитет рассмотрел 134 поправки к финансовой части бюджета и 12 – к текстовой. Они поступили от всех фракций губдумы. К принятию рекомендовали 36 финансовых и 11 текстовых поправок, к рассмотрению в ходе исполнения бюджета – 34. Остальные – отклонены.

В 2023 году доходы бюджета составят 242 млрд 751 млн рублей, а расходы - 267 млрд 844 млн рублей. Значительную часть средств направят на финансирование социальной политики, на образование, здравоохранение, ЖКХ и охрану окружающей среды. Глава региона отметил, что главный финансовый документ получился сбалансированным.

– Я думаю, что мы приняли взвешенное, оптимальное решение. При этом у нас есть потенциал, чтобы увеличивать доходы, работать с крупнейшими предприятиями, а также субъектами МСП. Мы надеемся, что и прогнозные показатели будут лучше, чем сегодня отражены в бюджете. Это даст нам возможность вернуться к обсуждению предложенных депутатами поправок, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор поблагодарил парламентариев и членов правительства Самарской области за конструктивную работу. Он выразил уверенность, что с таким подходом и единением удастся преодолеть все трудности.

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