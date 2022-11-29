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НовостиОбщество29 ноября 2022 12:23

В Нефтегорске может появиться детский парк «Парад Планет»

Общественное пространство планируется создать в случае победы в конкурсе благоустройства
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Каждую площадку намерены сделать в виде отдельной планеты.

Каждую площадку намерены сделать в виде отдельной планеты.

Фото: правительство Самарской области

В Нефтегорске может появиться необычное место отдыха. Детский парк «Парад Планет» планируют создать в случае победы во Всероссийском конкурсе благоустройства. Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Парк расположен в центре города и очень нуждается в обновлении. Жители с одобрением восприняли идею парка «Парад планет», где каждая игровая площадка – это отдельная планета, – рассказали региональные власти.

Отмечается, что в парке также планируется открыть уличное кафе «Сатурн» и прокат транспорта для детей и взрослых.

Итоги конкурса будут известны в следующем месяце. Помимо Нефтегорска, в нем участвуют Чапаевск, Похвистнево и Жигулевск.

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