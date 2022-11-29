В Тольятти инспекторы ГИБДД задержали наркоторговцев с крупной партией мефедрона

Подозреваемых заключили под стражу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти сотрудники Госавтоинспекции задержали наркоторговцев с крупной партией мефедрона. Подозреваемые планировали провезти наркотики под капотом автомобиля. Подробности сообщили в ГУ МВД по региону.

Эта история произошла в середине ноября в Комсомольском районе. Старший лейтенант Александр Ульянов и старший лейтенант Руслан Гафуров остановили иномарку для проверки документов. Их внимание привлек пассажир авто, сидящий на заднем сиденье – он находился в неадекватном состоянии. Во время осмотра автомобиля полицейские обнаружили под капотом более 2 кг мефедрона. В отношении задержанных возбудили уголовные дела, оба находятся под стражей.

А бдительные инспекторы получили награду из рук руководителя областного ГУ МВД Игоря Иванова за своей профессионализм. Во вторник, 29 ноября, Александра Ульянова и Руслана Гафурова наградили почетными грамотами и вручили денежные премии.

Полицейские получили награду за свой профессионализм. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

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