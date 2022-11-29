В Самаре экс-следователя ОВД осудили за подделку доказательств

Бывший следователь отделался условным сроком
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре суд вынес приговор бывшему следователю ОВД. Его признали виновным в подлоге и фальсификации доказательств. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.
Установлено, что в 2020 году правоохранитель внес ложные сведения в документы по уголовному делу, возбужденному в отношении подозреваемой в незаконном обороте наркотиков. Он подделал доказательства и сам попал под статью. Оперативное сопровождение по его делу оказывали сотрудники подразделения ГУ МВД по Самарской области.
Недавно экс-следователь предстал перед судом. Служители Фемиды приговорили его к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 3 года.
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