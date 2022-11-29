Президент России Владимир Путин разрешил АВТОВАЗу купить банк

Глава государства подписал распоряжение касаемо АВТОВАЗа и РН Банка Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин разрешил АВТОВАЗу совершить крупную покупку – приобрести «РН Банк». Об этом говорится в распоряжении главы государства от 29 ноября 2022 года. Документ опубликован на портале правовой информации.

– Разрешить АО «АВТОВАЗ» совершение сделки по приобретению 100% акций АО «РН Банк», принадлежащих БАРН Б.В. (BARN B.V.), – говорится в распоряжении.

Данное решение основано на указе президента России от 5 августа 2022 года «О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетических сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций».

Насколько известно, «РН Банк» – банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi. 60% акций контролируют через BARN B.V. французская компания Renault и японская Nissan, остальные принадлежат «ЮниКредит Банку». Последний недавно сообщил, что планирует выйти из капитала кредитной организации.

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