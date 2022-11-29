В Самаре дети мобилизованных будут получать бесплатное горячее питание в школах

Постановление вступило в законную силу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Власти Самары расширили список учащихся, которые смогут получать бесплатное горячее питание в школах. К ним добавились дети военнослужащих. Об этом сообщается в постановлении городской администрации.

– Предоставить бесплатное питание детям, у которых один из родителей или законных представителей был призван на военную службу в рамках частичной мобилизации, – следует из постановления.

Кроме того, в список попали школьники, у которых один из родителей отправился на службу по контракту или добровольцем, либо погиб при выполнении задач в ходе спецоперации.

Отмечается, что для получения бесплатного питания необходимо предоставить заявление в школу. Постановление вступило в законную силу.

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