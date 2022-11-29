Марина Сидухина прокомментировала закон о бюджете Самарской области на 2023 год

Закон был рассмотрен депутатским корпусом во вторник, 29 ноября. Фото: Самарская губернская дума

Во вторник, 29 ноября, на заседании Самарской губернской думы был рассмотрен закон о региональном бюджете на 2023-2025 годы. В ходе заседания стало известно, что львиную долю средств планируется направить на финансирование социальной сферы региона. Так, на реализацию социальной политики предусмотрено 65,5 млрд. рублей, на образование – 52,6 млрд., на здравоохранение – 21,4 млрд., на ЖКХ и охрану окружающей среды – порядка 20 млрд. рублей.

– Все социальные обязательства в бюджете сохранены, также будут добавлены новые меры поддержки семей с детьми. На социальную отрасль направят более 60% от общего объема расходов. Внесенный правительством проекта бюджета – прежде всего социально ориентированный. Несмотря на непростую экономическую обстановку, основа, заложенная губернатором Дмитрием Азаровым и его командой, позволила сформировать главный финансовый документ на 2023-2025 годы как бюджет развития, – прокомментировала документ председатель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской Губдумы Марина Сидухина.

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