В Самаре директор колбасной фабрики нарушил законодательство при трудоустройстве сотрудников

За нарушения компания получила крупный штраф.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самаре ООО «Фабрика-Смирнов» и ее директор заплатят штраф за нарушение Трудового кодекса РФ. Соответствующих мер добилась прокуратура Кировского района.
– Прокурорская проверка показала, что четверо сотрудников были приняты на работу с нарушениями – они не проходили медицинский осмотр, – рассказали в прокуратуре Самарской области.
По данному факту были возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения региональная инспекция труда оштрафовала фабрику на 50 тысяч рублей, а директора – на 15 тысяч рублей.
Отмечается, что все нарушения уже устранены.
Ранее стало известно, что «Фабрика-Смирнов» подала иск в Арбитражный суд о собственном банкротстве. Заявление было подано из-за долгов на сумму 40 млн. рублей.
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