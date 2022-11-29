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НовостиОбщество29 ноября 2022 15:14

В Самаре директор колбасной фабрики нарушил законодательство при трудоустройстве сотрудников

Руководитель организации принял работников без прохождения медосмотра
Валентина ПОЛИКАРПОВА
За нарушения компания получила крупный штраф.

За нарушения компания получила крупный штраф.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре ООО «Фабрика-Смирнов» и ее директор заплатят штраф за нарушение Трудового кодекса РФ. Соответствующих мер добилась прокуратура Кировского района.

– Прокурорская проверка показала, что четверо сотрудников были приняты на работу с нарушениями – они не проходили медицинский осмотр, – рассказали в прокуратуре Самарской области.

По данному факту были возбуждены административные дела. По результатам их рассмотрения региональная инспекция труда оштрафовала фабрику на 50 тысяч рублей, а директора – на 15 тысяч рублей.

Отмечается, что все нарушения уже устранены.

Ранее стало известно, что «Фабрика-Смирнов» подала иск в Арбитражный суд о собственном банкротстве. Заявление было подано из-за долгов на сумму 40 млн. рублей.

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