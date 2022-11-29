«В центре внимания - человек»: омбудсмен Ольга Гальцова оценила закон о бюджете Самарской области

Ольга Гальцова отметила, что особое внимание было уделено военнослужащим, их семьям и другим категориям населения.

Во вторник, 29 ноября, депутаты Самарской губернской думы во втором и окончательном чтении приняли закон о региональном бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 годов. Значительную долю средств было решено направить на финансирование социальной сферы. Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова оценила главный финансовый документ губернии.

– В центре внимания – человек, его права и свободы. Это основные принципы регионального бюджета. Отмечу его социально-ориентированную направленность и нацеленность на дальнейшее социально-экономическое развитие региона – поделилась Ольга Гальцова.

Она также добавила, что в бюджете учли поправки, касающиеся улучшения качества медицинской помощи, обеспечения жильем детей-сирот и поддержки других категорий населения.

– Очень важно внимание к военнослужащим и их семьям, средства предусмотрены. Определенные бюджетом приоритеты верные, они непосредственным образом влияют на реализацию конституционных прав и свобод жителей губернии, – подвела итог Ольга Гальцова.

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