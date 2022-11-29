В Самарской области пожилой водитель пытался откупиться от инспектора ГИБДД

В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

62-летний житель Сызрани попал под уголовное дело за покушение на дачу взятки. Мужчина пытался откупиться от инспектора ГИБДД, но тот отказался брать незаконное вознаграждение. Подробности сообщили в СУ СК по Самарской области.

Инцидент произошел 21 ноября 2022 года. Водитель и полицейский находились в патрульном автомобиле. Следствие полагает, что мужчина пытался передать инспектору 50 тысяч рублей. За эти деньги он просил не составлять в отношении него протокол по ч. 2 ст. 12.26 КоАП РФ «Отказ лица, управляющего ТС без прав, пройти медицинское освидетельствование на состояние алкогольного либо иного опьянения». Полицейский от взятки отказался.

В отношении жителя Сызрани возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ «Покушение на дачу взятки». Расследование продолжается.

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