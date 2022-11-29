Стало известно, в каких городах Самарской области больше всего подорожает ЖКХ

Тарифы на коммунальные услуги изменятся с 1 декабря 2022 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области с 1 декабря 2022 года изменятся тарифы на коммунальные услуги. В региональном правительстве уже подготовили постановление о максимальных индексах изменения размеров платы за ЖКХ. Рассказываем, в каких городах тарифы вырастут больше всего.

Наибольшая индексация ожидается в городе Похвистнево – 11%. За ним идет Новокуйбышевск (10,6%) и Жигулевск (10,3%). В областной столице индексация будет чуть ниже – 10,1%.

Больше всего повезло жителям Отрадного. Согласно постановлению, там услуги ЖКХ подорожают на 9%. В Октябрьске тарифы вырастут на 9,1%, в Тольятти – на 9,2%.

Отметим, что тарифные изменения ожидаются только в этом году – 1 июля 2023 года их менять не будут. Ранее власти отмечали, что установленные цены «зафиксируют» на 1,5 года.

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