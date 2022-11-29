Депутаты областной думы приняли региональный бюджет на 2023-2025 годы в окончательном чтении

Фото: Самарская губернская дума

На пленарном заседании Самарской губернской думы во втором и окончательном чтении был принят закон Самарской области «Об областном бюджете на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».

Накануне на расширенном заседании комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике были детально рассмотрены 134 финансовых и 12 текстовых поправок к главному финансовому документу губернии. Общая сумма внесенных поправок на три года составляет почти 160 млрд рублей: 82 млрд рублей – на 2023 год; 46 млрд рублей – на 2024 год; 32 млрд рублей – на 2025 год.

Из поступивших к проекту закона 134 поправок практически две трети либо поддержаны, либо рекомендованы правительству к рассмотрению в процессе исполнения бюджета. Даже те поправки, которые были отклонены, а таких поправок 36, они все равно остаются в поле внимания, в поле зрения правительства Самарской области и депутатов Самарской губернской думы, - заявил председатель комитета по бюджету, финансам, налогам, экономической и инвестиционной политике Виктор Кузнецов.

В итоге с учетом безвозмездных поступления из федерального бюджета, основные параметры областного бюджета на 2023 год составят: объем доходов - 242 млрд 751 млн рублей; объем расходов – 267 млрд 844 млн рублей.

На 2024 год: объем доходов – 247 млрд 34 млн рублей; бъем расходов – 267 млрд 494 млн рублей.

На 2025 год: объем доходов – 240 млрд 865 млн рублей; объем расходов – 242 млрд 368 млн рублей.

Значительную долю расходной части областного бюджета в следующем году планируется направить на финансирование социальных отраслей экономики. Так, 65,5 миллиардов рублей направлено на реализацию социальной политики, 52,6 млрд – на развитие сферы образования, 21,4 млрд – на здравоохранение, почти 20 млрд – на жилищно-коммунальное хозяйство и охрану окружающей среды.

Губернатор Дмитрий Азаров, который принял участие в заседании областного парламента, поблагодарил депутатов за совместную профессиональную работу.

- Любой бюджет должен иметь приоритет. Понятно, социальная направленность нашего бюджета обеспечивается на протяжении всех последних лет. Тем не менее, увеличивая публичные обязательства и меры государственной и региональной поддержки, удалось в предшествующий период сконцентрироваться на инфраструктурном развитии региона – это и транспортная, и инженерная инфраструктура. Сделать удалось многое. Это строительство новых мостов, развязок, небывалые темпы ремонта дорог, развитие инженерной инфраструктуры, в том числе за счет жесткого контроля исполнения инвестиционных программ компаниями-монополистами. У нас абсолютно лучший результат в стране – более 95% по итогам прошлого года, притом, что средний показатель по стране не достигает 50%. Мы с вами многое сделали для того, чтобы заложить основы развития. И прирост инвестиций, напомню, в прошлом году составил 122,5%, в этом году, несмотря на очень сложную ситуацию, рост инвестиций превышает 4,5%, - отметил он. — Я думаю, что мы приняли взвешенное, оптимальное решение. Но совершенно очевидно, что у нас есть потенциал для того, чтобы увеличивать доходы, работать с крупнейшими предприятиями, а также субъектами малого и среднего бизнеса. Мы надеемся, что и прогнозные показатели текущего года будут лучше, чем сегодня отражены в бюджете. Это даст нам возможность вернуться к обсуждению, как мы это делаем каждый год в процессе исполнения бюджета и наказов избирателей, тех поправок, которые предложены депутатами. Уверен, что в таком темпе, с таким подходом, с единым ритмом и дыханием со всей страной все сложности преодолеем, по всем фронтам победим.

Председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников уверен, что с принятым бюджетом развитие нашего региона продолжится.

- Большая и кропотливая работа была проведена в ходе обсуждения проекта бюджета между первым и вторым чтением. Депутаты, министры, представители профильных направлений скрупулезно обсуждали, можно сказать, каждую статью, каждое предложение. В итоге общее решение было принято. Более 60 процентов расходов в бюджете 2023 года будут направлены на социальную сферу, образование, здравоохранение. Но в тоже время, это и бюджет развития, в нем заложены средства на дальнейшее движение вперед, на строительство и ремонт объектов социальной сферы, на новые школы, детские сады, дороги, - всё то, что делает Самарскую область комфортной для жизни. Благодаря личным усилиям губернатора Дмитрия Игоревича Азарова, областной бюджет в 2023 году получит более 50 миллиардов рублей федеральных средств. Знаете, есть регионы, где эта сумма составляет весь бюджет субъекта. У нас же – это дополнительные поступления из федеральной казны.