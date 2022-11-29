Руководители парламентских фракций положительно оценили принятый бюджет региона до 2025 года

Руководители фракций Самарской губернской думы отметили социальную направленность бюджета Самарской области на 2023-2025 годы, который был принят 29 ноября в окончательном чтении. Напомним, с учетом поступлений из федерального бюджета, доходы Самарской области в 2023 году составят 242 млрд 751 млн рублей, расходы - 267 млрд 844 млн рублей. В 2024 году: доходы - 247 млрд 34 млн рублей, расходы - 267 млрд 494 млн рублей. В 2025-м: доходы - 240 млрд 865 млн рублей, расходы - 242 млрд 368 млн рублей.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин:

- Наша партия последовательна. Есть три основные задачи, которые мы должны решить, и мы видим, что они нашли отражение в областном бюджете. Это реализация национальных проектов, инициированных президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Это Стратегия лидерства, принятая по инициативе губернатора Дмитрия Игоревича Азарова. Кроме того, важно, что мы будем иметь возможность реализовать те наказы, которые легли в основу Народной программы «Единой России». В 2022 году более 25 процентов наказов реализовано и в 2023 году этот процесс продолжится. 205 тысяч жителей региона внесли свои предложения и мы должны исполнить Народную программу. Бюджет, который мы сегодня приняли – это начало большого пути, и мы нисколько не сомневаемся в возможностях губернатора по привлечению федеральных средств. Они будут и это даст нам возможность исполнить все намеченное. Наша фракция «Единая Россия» проголосовала за бюджет единогласно. И в дальнейшем будем плечом к плечу, вместе с правительством, губернатором Самарской области воплощать в жизнь нашу Народную программу.

Руководитель фракции «Справедливая Россия - Патриоты - За Правду» Михаил Маряхин:

- Ключевыми поправками от нашей фракции являлись предложения об увеличении средств на ремонт школ, выделение дополнительных средств на сертификаты в рамках программы «Молодой семье – доступное жилье» и, конечно, то, о чем говорил сегодня губернатор, – ускоренная модернизация лифтового оборудования. Если ранее мы выходили с бюджетом порядка 200 миллионов, сегодня предусмотрена беспрецедентная сумма - 1 миллиард 350 миллионов рублей. Это те поправки, которые сегодня утверждены. Есть еще предложения партии, за которые мы будем бороться. В фокусе нашего внимания – социальная политика, образование, сфера ЖКХ.

Руководитель фракции ЛДПР в Самарской губернской думе Александр Степанов:

- Есть время, когда общегосударственные задачи стоят выше, чем общепартийные. Проведу аллегорию с известной притчей, как любой отдельный прутик можно сломать, любую идеологию одной партии можно нарушить. Но когда мы все вместе, враг должен видеть и чувствовать, что мы едины. Сегодня наша дума это и продемонстрировала.

Руководитель фракции «Новые люди» в Самарской губернской думе Роман Маркаров:

- Наша фракция поддержала принятие бюджета во втором чтении. Мы считаем, что бюджет социально ориентированный и ключевое здесь – выполнение публичных социальных обязательств. Две наши поправки приняты: о выделении дополнительных средств на лекарственные препараты и средства индивидуальной защиты и на модернизацию дорожно-транспортной инфраструктуры для обеспечения безопасности дорожного движения.