Стало известно, сколько самарцы будут платить за горячую воду с 1 декабря 2022 года

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С 1 декабря 2022 года в Самаре вырастут тарифы на коммунальные услуги. Изменения затронут и горячее водоснабжение. Департамент ценового и тарифного регулирования уже установил новые цены для клиентов ПАО «Т Плюс». Соответствующий приказ появился на сайте областного правительства.

– В открытой системе горячего водоснабжения плата будет рассчитываться по двухкомпонентной формуле. Цена на теплоноситель без НДС составит 39,28 рублей за кубометр, с учетом НДС – 47,14 рублей, – сообщается в документации.

В закрытой системе горячего водоснабжения стоимость немного ниже - 34,31 для потребителей (без НДС) и 41,17 для населения (с НДС).

Новые тарифы будут действовать до 31 декабря 2023 года.

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