Дмитрий Азаров оценил развитие объектов социальной инфраструктуры в Алексеевском районе

Губернатор посетил обновленную школу и пообщался с активистами поискового движения "Соколята". Фото: Андрей Савельев.

Во вторник, 29 ноября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров посетил Алексеевский район. В рамках рабочей поездки глава региона осмотрел новые и обновленные объекты социальной инфраструктуры.

Один из них – Дом культуры – расположен в поселке Авангард. В рамках нацпроекта «Культура» он преобразился как изнутри, так и снаружи. Здесь появился обновленный зал на 262 места, новое оборудование и мебель. Уже 15 декабря в ДК пройдет мероприятие ко Дню работников села. Кроме того, в Доме культуры работает библиотека, книжный фонд которой превышает 6 тысяч экземпляров. Губернатор предложил идеи по развитию площадки.

– Давайте сделаем здесь модельную библиотеку, исходя из накопленного опыта. Вместе с читателями и заведующей библиотекой нужно придумать, какие зоны дополнительно обустроить. Со своей стороны готов оказать помощь, – подчеркнул Дмитрий Азаров.

В другом поселении района, Алексеевке, сегодня работает новый спорткомплекс. Здесь можно играть футбол, баскетбол, волейбол, а зимой – кататься на коньках и опробовать свои силы в хоккее. Вокруг поля разместились беговые дорожки, а рядом установлены тренажеры с QR-кодами.

В рамках визита Дмитрий Азаров также встретился с местной футбольной командой «Олимп» и вручил им комплект футбольных мячей. Ребята признались, что давно мечтали о такой площадке.

После Алексеевки губернатор посетил село Самовольно-Ивановка, где оценил обновленную школу. Здание было построено еще в 1968 году и требовало ремонта. Теперь дети получают образование в светлых, уютных классах.

На базе школы работает поисковое движение «Соколята». Его активисты рассказали губернатору о своих планах.

– Дмитрий Игоревич, мы знаем, что вы недавно были на мемориальном комплексе «Саур-Могила». Мы сейчас занимаемся поиском наших земляков, которые воевали и погибли на Донбассе. Надеемся, что у нас получится, – сообщили Дмитрию Азарову активисты движения «Соколята».

Глава региона отметил, что с Донбассом связана и история его семьи.

– У меня там две двоюродные бабушки пропали без вести. Тоже хочу найти о них информацию, – поделился губернатор.

В завершение встречи глава региона пожелал ребятам и педагогам успехов.

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