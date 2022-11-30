Яндекс.Карты помогут жителям Самары найти нужный выход из метро

В Самаре Яндекс.карты помогут ориентироваться в метро

В сервисе Яндекс.Карты появятся новые опции. Теперь путешествия с приложением станут проще для пассажиров метро. В Яндекс Картах жители Самары могут узнать, в какой вагон садиться, чтобы оказаться ближе к нужному выходу по прибытии на станцию. Конечно, новый сервис станет более востребованным для жителей городов с большими и разветвленными сетями метро, однако и самарцам он сможет оказаться полезным, особенно, когда они нечасто совершают поездки на этом виде транспорта.

- Строить маршруты с учётом выходов и вагонов можно в веб-версии или мобильном приложении Яндекс Карт — на iOS и Android, а также в десктопном варианте. Опция доступна во всех городах России, где есть метро: в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Казани, Самаре и Екатеринбурге, - сообщают специалисты сервиса.

В Яндекс.Картах можно не только построить маршрут для путешествия на авто, но и узнать актуальный маршрут пассажирского транспорта, посмотреть расписание, отследить местоположение нужного автобуса, трамвая или троллейбуса. Каждый месяц сервисом пользуется 85 миллионов человек.