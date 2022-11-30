Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество30 ноября 2022 3:40

Самарцам рассказали, зачем змеи в зоопарке показывают им язык

Самарский зоопарк продолжает проводить увлекательные викторины
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
В Самарском зоопарке можно увидеть много необычных змей

В Самарском зоопарке можно увидеть много необычных змей

Жителям Самары рассказали, зачем змеи в зоопарке показывают язык. Оказалось, что они делают это часто, и в живой природе тоже. Ведь для змеи язык - это орган обоняния.

- Змея высовывает язык, чтобы понюхать, для поиска пищи, для поиска партнёра, - рассказали в Самарском зоопарке.

В учреждении продолжают проводить для гостей увлекательные блиц-викторины и приглашают в гости, чтобы увидеть животных, живущих в зоопарке. Например, во время визита можно посмотреть, как язык вам покажет лучистый полоз. Также в зоопарке проходят показательные кормления животных, ознакомиться с их расписанием можно в группе зоопарка.

Ранее мы также рассказывали, каких змея можно встретить в самарских лесах.