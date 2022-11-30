Самарские работодатели отдают предпочтение кандидатам с желаемой зарплатой в резюме

«За» конкретную сумму зарплаты в резюме проголосовали более 40% респондентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские работодатели признались, что при выборе будущих сотрудников отдают предпочтение кандидатам, которые указали желаемую зарплату в резюме. Об этом они заявили в рамках опроса, который провел сервис SuperJob.

– 41% работодателей в первую очередь рассматривают резюме кандидатов, указавших в резюме конкретную денежную сумму. Соискателей, предлагающих «оклад по договоренности», выбирают лишь 6% респондентов. При этом для большинства организаций (50%) указанный доход не играет роли, – сообщили в пресс-службе сервиса.

Интересно, что 36% работодателей всегда рассматривают резюме, в которых сумма желаемой зарплаты выше оклада, указанного в вакансии. Менеджеры отмечают, что работодатели готовы платить высокую заработную плату специалистам с большим опытом, высокой квалификацией и тем, кто готов выполнять больше обязанностей.

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