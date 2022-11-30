Жительница Самары отдала мошенникам почти 5 миллионов рублей

Самарчанка поверила аферисту и выполнила все его требования. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре 51-летняя местная жительница, которая работает на машиностроительном заводе, взяла кредит и подарила мошенникам почти 5 миллионов рублей.

— Женщине позвонил незнакомец, который представился сотрудником безопасности банка и сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Звонившему удалось убедить жительницу областного центра, что единственной возможностью отменить операцию является взять встречный кредит и временно перевести денежные средства на «безопасный счет». По его словам, только так получится сохранить деньги.

Самарчанка поверила аферисту и выполнила все его требования. Таким образом, женщина «подарила» злоумышленнику 4 миллиона 680 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются установить личности виновных.

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