В Самарской области полицейские разыскали 20 без вести пропавших людей

Работа была проведена в рамках операции «Розыск» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области подвели итоги операции «Розыск», которая проходила с 24 по 25 ноября 2022 года. В рамках оперативно-профилактического мероприятия полицейским удалось разыскать бесследно исчезнувших граждан и установить личности неопознанных трупов. Информацию сообщили в региональном ГУ МВД.

– Полицейские установили местонахождение 20 без вести пропавших. Трое из них находились в федеральном розыске, – рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Оперативники также вернули домой троих несовершеннолетних – они самовольно ушли от своих семей и из спецучреждений.

Была проведена отдельная работа по установлению личностей неопознанных трупов. Полицейским удалось идентифицировать 7 погибших человек. Один из них бесследно исчез в 2009 году. Его скелетированные останки были обнаружены 2 ноября 2022 года в Нефтегорском районе.

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