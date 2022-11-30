В Тольятти вечером 29 ноября 2022 года загорелся частный дом

Борьба с пламенем затянулась на несколько часов.

Вечером во вторник, 29 ноября 2022 года, на территории Тольятти произошел крупный пожар. В Центральном районе загорелся частный дом. Информацию сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

– Сообщение о возгорании поступило на пульт в 16:47. Пожар произошел в одноэтажном доме на улице Самарской, 17, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Огонь распространился на площади в 240 квадратных метров. Пожару был присвоен ранг 1-БИС. С возгоранием боролись 27 человек, было задействовано 8 единиц техники.

Ликвидация пожара затянулась на несколько часов. Пожар был локализован в 18:05, потушить его удалось только в 20:09. Отмечается, что никто не погиб и не пострадал.

Напомним, утром 30 ноября сильное возгорание произошло в Самаре. На улице Молодогвардейской загорелся многоквартирный дом.

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