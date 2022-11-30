В Тольятти пьяный посетитель бара нагло ограбил нового знакомого

Происшествие попало на камеру видеонаблюдения.
Фото: скриншот видео
Житель Тольятти остался без сотового телефона во время посещения бара. Его ограбил новый знакомый, с которым пострадавший пил алкоголь. «Приятель» нагло вырвал телефон из рук тольяттинца и скрылся. Подробности сообщили в ГУ МВД по Самарской области.
Инцидент произошел в Автозаводском районе. Пострадавший познакомился в баре с мужчиной, они решили выпить вместе. Вечеринка проходила весело до тех пор, пока новые приятели не решили выйти на улицу. Там они поссорились, после чего подозреваемый вырвал телефон из рук тольяттинца и скрылся. Пострадавший обратился в полицию.
По подозрению в совершении преступления был задержан 37-летний житель Ставропольского района, который сейчас временно проживает в Автограде. Он признал вину, но объяснить причину ограбления не смог – сказал, что был сильно пьян.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ «Грабеж». Расследование продолжается. Телефон вернули хозяину.
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